Fondazione Its Eat Academy: "Open day" per conoscere i corsi

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Oggi dalle 17 nella sede dellaIts Eatin via Giordania, a Grosseto, si svolgerà l’day per studenti e famiglie interessate ad avere informazioni approfondite sul percorso formativo per diventare tecnico/a in "food marketing & export management", che si svolge a Grosseto. Oltre che sugli altri perche si svolgono nelle sedi di Pisa e Firenze: Agrifuture 5.0., Agritech and bio innovation, Enofood experience management, Assistant store manager, Wine manager. All’incontro parteciperanno la direttrice dellaIts Eat, Paola Parmeggiani (nella foto), la professoressa Roberta Cavallini, l’azienda "Beeco Srl" che sviluppa prodotti e soluzioni green on demand per imprese agroalimentari e agroindustriali, ed Eleonora Capecchi, ex studentessa di Its Eat