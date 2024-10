Elon Musk presenta il robot taxi guidato dall’intelligenza artificiale (Di venerdì 11 ottobre 2024) Milano, 11 ott. (askanews) – Un’automobile dal design modernissimo con le portiere che si aprono ad ali di uccello. E al suo interno niente volante e pedali. E’ il robot taxi a guida autonoma ideato da Tesla e presentato da Elon Musk a Los Angeles con un primo giro di prova a beneficio dei fotografi. Leggi anche › Elon Musk papà per l’undicesima volta: un altro nome folle per il bebè Questo veicolo elettrico senza conducente, che dovrebbe chiamarsi Cybercab, è guidato unicamente dall’intelligenza artificiale, molto più sicura di un pilota umano perché “non si stanca mai”, ha detto Musk, ” non si ammala e non sciopera”. Iodonna.it - Elon Musk presenta il robot taxi guidato dall’intelligenza artificiale Leggi tutta la notizia su Iodonna.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Milano, 11 ott. (askanews) – Un’automobile dal design modernissimo con le portiere che si aprono ad ali di uccello. E al suo interno niente volante e pedali. E’ ila guida autonoma ideato da Tesla eto daa Los Angeles con un primo giro di prova a beneficio dei fotografi. Leggi anche ›papà per l’undicesima volta: un altro nome folle per il bebè Questo veicolo elettrico senza conducente, che dovrebbe chiamarsi Cybercab, èunicamente dall’intelligenza, molto più sicura di un pilota umano perché “non si stanca mai”, ha detto, ” non si ammala e non sciopera”.

