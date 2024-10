È morto Gianni Testa (Di venerdì 11 ottobre 2024) Un artista contemporaneo. È morto Gianni Testa, conosciuto per i suoi celebri dipinti che ritraggono i cavalli. L’artista è venuto a mancare nella mattina di venerdì 11 ottobre a Roma. Tra pochi giorni avrebbe compiuto 88 anni. Lascia la moglie Mariagrazia, i due figli Chiara e Massimiliano, la Romatoday.it - È morto Gianni Testa Leggi tutta la notizia su Romatoday.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Un artista contemporaneo. È, conosciuto per i suoi celebri dipinti che ritraggono i cavalli. L’artista è venuto a mancare nella mattina di venerdì 11 ottobre a Roma. Tra pochi giorni avrebbe compiuto 88 anni. Lascia la moglie Mariagrazia, i due figli Chiara e Massimiliano, la

