Dopo un'attesa di 20 anni la rotonda è realtà: "Grande beneficio per decine di migliaia di automobilisti" (Di venerdì 11 ottobre 2024) Una novità importante per tanti automobilisti cesenati. Venerdì mattina si è svolta l'inaugurazione ufficiale della rotonda della Panighina lungo la via Emilia, snodo fondamentale tra Cesena e Forlì. Il cantiere era stato consegnato all’impresa Coromano di Bertinoro a metà gennaio e i lavori si Cesenatoday.it - Dopo un'attesa di 20 anni la rotonda è realtà: "Grande beneficio per decine di migliaia di automobilisti" Leggi tutta la notizia su Cesenatoday.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Una novità importante per tanticesenati. Venerdì mattina si è svolta l'inaugurazione ufficiale delladella Panighina lungo la via Emilia, snodo fondamentale tra Cesena e Forlì. Il cantiere era stato consegnato all’impresa Coromano di Bertinoro a metà gennaio e i lavori si

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Dopo un'attesa di 20 anni la rotonda è realtà: "Grande beneficio per decine di migliaia di automobilisti" - Una novità importante per tanti automobilisti cesenati. Venerdì mattina si è svolta l'inaugurazione ufficiale della rotonda della Panighina lungo la via Emilia, snodo fondamentale tra Cesena e Forlì. (cesenatoday.it)

San Benedetto - Nuovo asfalto SS16: venti giorni di lavori a partire da lunedì - Disagi in vista per gli automobilisti. Lunedì 14 ottobre partiranno i lavori per il rinnovo del manto di asfalto su tutto il percorso della Statale 16 di pertinenza del Comune di San Benedetto. A darn ... (veratv.it)

Tanti cantieri in città: - Circolazione in panne negli ultimi giorni a Cremona a causa del maltempo, di interventi sul ponte di Po e di un incidente in autostrada che ha avuto ripercussioni anche sulla ... (cremonaoggi.it)