Da Manzoni a Cattelan | nuova galleria con vista al Museo del Novecento

Milano – Non si sbaglia a definirlo 'cantiere 900' perché il Museo negli ultimi anni ha continuamente cambiato pelle. E con la galleria 'Gesti e Processi' aperta da ieri al pubblico il Museo del 900 presenta l'ala delle Collezioni permanenti dedicata agli ultimi decenni del Secolo, dagli anni Sessanta ai Novanta. Si attraversano spazi immensi, al quarto piano del Museo, ora riallestiti grazie anche alle ultimissime e preziose donazioni - da Maurizio Cattelan, Omar Galliani, Grazia Toderi - che abitano le sale con tutte le finestre e gli affacci della galleria, consentendo una vista panoramica completa sul Duomo e la sua piazza. Lo sguardo spazia e anche dall'esterno è possibile scorgere gli interni del Museo come avviene per la Sala Fontana. Un assaggio di quanto poi prossimamente ci sarà con la creazione di un passerella di collegamento con il secondo Arengario.

