Chi è il bancario che spiava i conti delle sorelle Meloni e di altri politici: «Ho agito da solo, pura curiosità» (Di venerdì 11 ottobre 2024) Il 52enne di Bitonto era in servizio a Bisceglie. Dopo aver fatto più di 6000 accessi abusivi è stato licenziato. Oltre alla premier e alla sorella venivano spiati il presidente del Senato Ignazio La Russa, il governatore della Puglia Emiliano e quello del Veneto Zaia Vanityfair.it - Chi è il bancario che spiava i conti delle sorelle Meloni e di altri politici: «Ho agito da solo, pura curiosità» Leggi tutta la notizia su Vanityfair.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Il 52enne di Bitonto era in servizio a Bisceglie. Dopo aver fatto più di 6000 accessi abusivi è stato licenziato. Oltre alla premier e alla sorella venivano spiati il presidente del Senato Ignazio La Russa, il governatore della Puglia Emiliano e quello del Veneto Zaia

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Vincenzo Coviello - chi è il bancario che spiava i conti di Giorgia e Arianna Meloni : «L?ho fatto per motivi professionali» - E adesso si cercano i mandanti. Le indagini su Vincenzo Coviello, il funzionario di Banca Intesa Sanpaolo che dalla filiale di Bitonto, per più di due anni, con quasi 7mila accessi, ha... (Ilmessaggero.it)

Vincenzo Coviello - chi è il bancario che spiava i conti di Giorgia e Arianna Meloni. «L?ho fatto per motivi professionali» - E adesso si cercano i mandanti. Le indagini su Vincenzo Coviello, il funzionario di Banca Intesa Sanpaolo che dalla filiale di Bitonto, per più di due anni, con quasi 7mila accessi, ha... (Ilmessaggero.it)

Bari - perquisizioni a casa del bancario che spiava i conti di Arianna e Giorgia Meloni - L’uomo avrebbe avuto accesso ai dati sensibili di oltre 3. Ad agosto l'ex bancario è stato sottoposto a un procedimento disciplinare interno da parte della banca che ha portato al suo licenziamento in tronco. 500 clienti in tutta Italia e li avrebbe spiati per più di due anni, dal febbraio 2022 all’aprile 2024. (Tg24.sky.it)