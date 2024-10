Calcio: Cairo "Costi in continuo aumento, salary cap sarebbe utile" (Di venerdì 11 ottobre 2024) "Il modo migliore per rimanere sostenibili è senz'altro puntare sulla crescita dei propri giovani". TRENTO - "Nel Calcio di oggi i Costi stanno schizzando sempre di più verso l'alto. Servono costantemente più soldi per acquistare giocatori, ma anche allenatori. Tutto il sistema è in pericolo se non Ilgiornaleditalia.it - Calcio: Cairo "Costi in continuo aumento, salary cap sarebbe utile" Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) "Il modo migliore per rimanere sostenibili è senz'altro puntare sulla crescita dei propri giovani". TRENTO - "Neldi oggi istanno schizzando sempre di più verso l'alto. Servono costantemente più soldi per acquistare giocatori, ma anche allenatori. Tutto il sistema è in pericolo se non

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Chieti Calcio - Virgo ed ESA Energia al fianco delle famiglie : un euro per ogni pasto scolastico per ridurre i costi delle mense - L'obiettivo del progetto è quello di ridurre il contributo delle famiglie per la mensa scolastica, tramite una donazione di un euro per ogni pasto somministrato nelle scuole, che sarà destinato direttamente a beneficio delle famiglie stesse. L'iniziativa, frutto della collaborazione tra pubblico e privato, è stata fortemente voluta dall'amministrazione comunale di Chieti, con il supporto di due ... (Iltempo.it)

Chieti Calcio - Virgo ed ESA Energia al fianco delle famiglie : un euro per ogni pasto scolastico per ridurre i costi delle mense - Un'iniziativa tra pubblico e privato a sostegno delle famiglie di Chieti nella spesa per la mente scolastica L'articolo Chieti Calcio, Virgo ed ESA Energia al fianco delle famiglie: un euro per ogni pasto scolastico per ridurre i costi delle mense proviene da Novella 2000. . (Novella2000.it)

Chieti Calcio - Virgo ed ESA Energia al fianco delle famiglie : un euro per ogni pasto scolastico per ridurre i costi delle mense - Chieti, 17 settembre 2024 – L'amministrazione comunale di Chieti, insieme a Virgo, ESA Energia e il Chieti Calcio (parte del Gruppo Virgo), ha lanciato una nuova iniziativa volta a sostenere le famiglie della città, particolarmente colpite dalle difficoltà economiche legate al dissesto del comune. ” Walter Serpellini, amministratore di ESA Energia, ha commentato l'importanza di questa ... (Liberoquotidiano.it)