Bucarest, si apre una voragine strada: madre e figlio inghiottiti, il video (Di venerdì 11 ottobre 2024) Una mamma e il suo bambino di 5 anni sono stati inghiottiti da una voragine che si è aperta sotto i loro piedi nella giornata di giovedì 10 ottobre. Tutto è successo a Bucarest, in Romania. Entrambi sono salvi grazie all'intervento dei passanti, che si sono precipitati ad aiutarli.Leggi anche: Cagliari, tir incastrato nella porta: ore di panico e caos La mamma, appena scesa dalla sua automobile, aspettava che suo figlio facesse lo stesso quando la voragine si è spalancata. Il primo a cadere è stato il bambino: la madre è riuscita ad aggrapparsi alla carrozzeria dell'auto ma è precipitata poco dopo. Un lavoratore della nettezza urbana poco distante e altri passanti hanno salvato entrambi, calandosi nella buca e aiutandoli a tornare in superficie. Nessuno dei due protagonisti di questa vicenda hanno riportato gravi ferite, si apprende dai media locali.

