Arriva Unichain, la nuova layer 2 di Uniswap (Di venerdì 11 ottobre 2024) (Adnkronos) – Dal potenziamento delle sue infrastrutture il settore fintech può attendersi molte conseguenze positive, come un rafforzamento della sua immagine e un’estensione della sua influenza. È questa la strada intrapresa da Uniswap, uno degli attori più attivi del comparto, che ha recentemente annunciato il lancio di Unichain. La nuova interfaccia layer 2 contribuirà al Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di venerdì 11 ottobre 2024) (Adnkronos) – Dal potenziamento delle sue infrastrutture il settore fintech può attendersi molte conseguenze positive, come un rafforzamento della sua immagine e un’estensione della sua influenza. È questa la strada intrapresa da, uno degli attori più attivi del comparto, che ha recentemente annunciato il lancio di. Lainterfaccia2 contribuirà al

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Uniswap lancia Unichain: il token UNI sale del 20% in una settimana - Uniswap lancia la sua rete Layer 2, Unichain, e fa salire il token UNI del 20% in 7 giorni. PEPU intanto vola a $18,6 milioni in prevendita. (cryptonomist.ch)