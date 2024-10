Anticipazioni Uomini e Donne oggi, 11 ottobre 2024 | Trono Classico e Over (Di venerdì 11 ottobre 2024) Uomini e Donne, Anticipazioni oggi, venerdì 11 ottobre 2024 Uomini e Donne è il popolare dating show di Maria De Filippi in onda oggi, venerdì 11 ottobre 2024, alle ore 14,45 su Canale 5. Trono Classico e Over accorpati. Ma quali sono le Anticipazioni della puntata? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. Le Anticipazioni della puntata di oggi Francesca non sarà presente in studio, mentre si parlerà di Martina, alla quale hanno dato la possibilità di fare due esterne e una chiacchierata con un nuovo corteggiatore che sarebbe intenzionata a conoscere. Alla fine, però, Martina Ioannon ha scelto di fare l’esterna solo con Gianmarco, il ragazzo con il quale avrebbe dovuto fare una semplice chiacchierata. La reazione di Ciro non sarà delle migliori e non potrà nascondere la sua amarezza, dato che la tronista ha fatto annullare il loro incontro per stare con Gianmarco. Tpi.it - Anticipazioni Uomini e Donne oggi, 11 ottobre 2024 | Trono Classico e Over Leggi tutta la notizia su Tpi.it (Di venerdì 11 ottobre 2024), venerdì 11è il popolare dating show di Maria De Filippi in onda, venerdì 11, alle ore 14,45 su Canale 5.accorpati. Ma quali sono ledella puntata? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. Ledella puntata diFrancesca non sarà presente in studio, mentre si parlerà di Martina, alla quale hanno dato la possibilità di fare due esterne e una chiacchierata con un nuovo corteggiatore che sarebbe intenzionata a conoscere. Alla fine, però, Martina Ioannon ha scelto di fare l’esterna solo con Gianmarco, il ragazzo con il quale avrebbe dovuto fare una semplice chiacchierata. La reazione di Ciro non sarà delle migliori e non potrà nascondere la sua amarezza, dato che la tronista ha fatto annullare il loro incontro per stare con Gianmarco.

Uomini e Donne anticipazioni e news - diretta di oggi (11 ottobre 2024) in streaming - Trono Over e Classico – Video Witty TV - Cosa succederà nella puntata di oggi? Si riprende dal ritorno in studio di Valerio pronto a ricominciare con Gemma. 45 qui su “Superguida Tv” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset. Uomini e donne oggi, la puntata di venerdì 11 ottobre 2024 in diretta testuale con Video da Witty Tv +++ in aggiornamento dalle ore 14:45 +++ . (Superguidatv.it)

Uomini e Donne - Puntata Di Oggi : Passione Tra Mario E Margherita! - Poi conclude dicendo che la storia con Gemma si sta fortificando, ma resta evasivo sul telefono che non vuole dare. Lei però non vuole uscire con lui e perciò per il momento Mario rimane senza pretendenti. Quindi hanno avuto voglia di vedersi, è andato tutto bene ed hanno anche passato la notte insieme. (Uominiedonnenews.it)

Anticipazioni Uomini e Donne oggi - 10 ottobre 2024 | Trono Classico e Over - Tale rivelazione ha lasciato senza parole Morena che, infastidita, ha scelto di chiudere anche lei con Mario e poco dopo anche Margherita è andata su tutte le furie, perché ha scoperto che le stesse cose che le aveva detto poi le aveva ripetute anche a Morena. Storia Uomini e donne è un programma televisivo italiano, ideato e condotto da Maria De Filippi, in onda su Canale 5 dal 16 ... (Tpi.it)