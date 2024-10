Ama rinnova la flotta: 373 nuovi mezzi nei prossimi 6 mesi (Di venerdì 11 ottobre 2024) Roma, 11 ottobre 2024 – Saranno 373 i nuovi mezzi Ama in arrivo entro i prossimi sei mesi. I primi 20, compattatori di ultima generazione, sono stati presentati oggi, in piazzale Pino Pascali nel V Municipio, dal Sindaco Roberto Gualtieri, accompagnato dall’Assessora all’Agricoltura Ambiente e Ciclo dei Rifiuti Sabrina Alfonsi, dal Presidente di Ama S.p.A. Bruno Manzi e dal Direttore Generale Alessandro Filippi. Nel dettaglio, sulle strade romane saranno operativi 337 mezzi pesanti adibiti alle attività di raccolta e svuotamento cassonetti, 17 mezzi per il lavaggio di strade e cassonetti (dotati di innaffiatrici idropulitrici), 10 mezzi per il trasporto e riposizionamento dei cassonetti e 9 spazzatrici. Tra luglio e agosto erano inoltre già entrati in servizio 72 mezzi leggeri. Allo stato attuale la flotta operativa Ama può contare complessivamente su 1. Leggi tutta la notizia su Ilfaroonline.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Roma, 11 ottobre 2024 – Saranno 373 iAma in arrivo entro isei. I primi 20, compattatori di ultima generazione, sono stati presentati oggi, in piazzale Pino Pascali nel V Municipio, dal Sindaco Roberto Gualtieri, accompagnato dall’Assessora all’Agricoltura Ambiente e Ciclo dei Rifiuti Sabrina Alfonsi, dal Presidente di Ama S.p.A. Bruno Manzi e dal Direttore Generale Alessandro Filippi. Nel dettaglio, sulle strade romane saranno operativi 337pesanti adibiti alle attività di raccolta e svuotamento cassonetti, 17per il lavaggio di strade e cassonetti (dotati di innaffiatrici idropulitrici), 10per il trasporto e riposizionamento dei cassonetti e 9 spazzatrici. Tra luglio e agosto erano inoltre già entrati in servizio 72leggeri. Allo stato attuale laoperativa Ama può contare complessivamente su 1.

