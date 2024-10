Aggredisce la fidanzata in strada e quando arrivano i carabinieri si finge un'altra persona: denunciato un uomo (Di venerdì 11 ottobre 2024) La lite in strada, davanti ai passanti, con l'aggressione alla fidanzata per una sciocchezza. E poi quando i carabinieri sono arrivati sul posto, pensando di evitare i guai, ha dato un nome falso. fingendosi una persona che non era.E così, oltre a una denuncia per maltrattamenti, è scattata Monzatoday.it - Aggredisce la fidanzata in strada e quando arrivano i carabinieri si finge un'altra persona: denunciato un uomo Leggi tutta la notizia su Monzatoday.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) La lite in, davanti ai passanti, con l'aggressione allaper una sciocchezza. E poisono arrivati sul posto, pensando di evitare i guai, ha dato un nome falso.ndosi unache non era.E così, oltre a una denuncia per mttamenti, è scattata

