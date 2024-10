Quotidiano.net - Zelensky a Londra da Starmer, nel vivo il tour in Europa

Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Volodymyrè giunto stamane aed è stato ricevuto dal premier Keira Downing Street. Si tratta della prima di quattro tappe nei principali Paesi dell'occidentale - dopo un passaggio ieri a Dubrovnik, in Croazia, per un vertice con i leader balcanici - nell'ambito di unche mira a ottenere nuove garanzie sul sostegno a Kiev in una fase difficile della guerra con la Russia. Nel pomeriggio il presidente ucraino sarà a Parigi, poi è atteso a Roma (sia da Giorgia Meloni, sia da papa Francesco) e a Berlino.più tardi vedrà invece il nuovo segretario generale della Nato, Mark Rutte.