VIDEO / Dorotea Del Piero firma con la Juve: la gioia dei genitori sui social (Di giovedì 10 ottobre 2024) Un Del Piero alla Juve non passa inosservato. Comparirà fra le maglie della Juventus Women Under 17: sulle spalle di Dorotea, la figlia di Alex Guarda il VIDEO

Dorotea - chi è la figlia di Alex Del Piero che gioca nella Juve come il papà - Suo padre è stato non solo un campione dentro il campo, ma anche un esempio di valori e integrità, che ha trasmesso ai suoi figli, compresa Dorotea. La famiglia Del Piero continua a fare la storia del calcio, ma questa volta a portare il cognome in campo è Dorotea, la figlia di Alessandro Del Piero, leggenda della Juventus. (Dilei.it)

Una storia di famiglia. La Juve ritrova Del Piero. Stavolta è la figlia Dorotea - Il club torinese vuole accompagnarla nel sogno di diventare una calciatrice professionista, conta sul potere dell’ispirazione. E di mia madre che avrà lavato per terra in tutte le case di Conegliano. Sempre. E poi il futuro arriva sulle gambe di una ragazzina con la faccia d’angelo. Conosce i dettagli della sfida, come lui li ha spiegati dentro casa e fuori: "Il calcio è un mondo bellissimo e ... (Quotidiano.net)

Del Piero - la figlia Dorotea è cresciuta : ecco dove la vedremo - (continua a leggere dopo le foto) Leggi anche: Ritorno di fiamma tra Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore? Lei ha lasciato il fidanzato Leggi anche: Shaila Gatta cambia idea su Javier: Gessica Notaro sbotta su Instagram Alessandro Del Piero, la figlia Dorotea segue le sue orme: la splendida notizia fa impazzire i fan Un altro figlio d’arte entra nella famiglia della ... (Tvzap.it)