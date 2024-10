“Uccise i figli neonati”: il 29 novembre l’udienza preliminare di Monia Bortolotti (Di giovedì 10 ottobre 2024) Pedrengo. Comparirà davanti al giudice delle udienze preliminari il prossimo 29 novembre, Monia Bortolotti, la donna di 28 anni accusata di aver ucciso i suoi due bambini neonati, Mattia e Alice. L’imputata verrà con ogni probabilità rinviata a giudizio. I reati dei quali è accusata non prevedono infatti la possibilità di accedere a riti alternativi, come il patteggiamento e l’abbreviato, che consentono di ottenere lo sconto di un terzo della pena. Troppo grave l’imputazione, la condanna può arrivare all’ergastolo. Sarà quindi, presumibilmente, la Corte d’Assise a decidere, ma i giudici potrebbero prosciogliere Monia Bortolotti per incapacità di intendere e di volere. Bergamonews.it - “Uccise i figli neonati”: il 29 novembre l’udienza preliminare di Monia Bortolotti Leggi tutta la notizia su Bergamonews.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Pedrengo. Comparirà davanti al giudice delle udienze preliminari il prossimo 29, la donna di 28 anni accusata di aver ucciso i suoi due bambini, Mattia e Alice. L’imputata verrà con ogni probabilità rinviata a giudizio. I reati dei quali è accusata non prevedono infatti la possibilità di accedere a riti alternativi, come il patteggiamento e l’abbreviato, che consentono di ottenere lo sconto di un terzo della pena. Troppo grave l’imputazione, la condanna può arrivare all’ergastolo. Sarà quindi, presumibilmente, la Corte d’Assise a decidere, ma i giudici potrebbero prosciogliereper incapacità di intendere e di volere.

