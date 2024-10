TS – Inter, le pressioni e il battesimo degli ultras (Di giovedì 10 ottobre 2024) 2024-10-10 22:17:29 Flash news da Tuttosport: Sala : “Eh in che senso non lo sapete io non posso mica dirvelo quando arrivano giocatori mi ha chiamato Bombolino (Andrea di Jeva) ma io mica posso dirti a prescindere che non lo sapevo!”. Boiocchi : “Claudio come fate a non saperlo voi in sede che sta arrivando un calciatore dell’Inter dai non mi dire fesserie uno possibile che nessuno sappia in sede che arriva un calciatore e non avvisano a noi della Curva”. Sala : “Il discorso è un altro cioè io non posso avvisarti poi con la curva io c’ho il telefono sotto ti parlo chiaro”. Boiocchi : “Chiami un amico tuo e gli dici nell’orecchio “guarda che a mezzogiorno arriva un calciatore avvisa questo qua della Curva”. Sala : “Un amico mio ma Vittorio siete voi che vi dovete muovere in un altro modo io perdo il posto di lavoro per ste cose qua ma lo capisci o no?”. Justcalcio.com - TS – Inter, le pressioni e il battesimo degli ultras Leggi tutta la notizia su Justcalcio.com (Di giovedì 10 ottobre 2024) 2024-10-10 22:17:29 Flash news da Tuttosport: Sala : “Eh in che senso non lo sapete io non posso mica dirvelo quando arrivano giocatori mi ha chiamato Bombolino (Andrea di Jeva) ma io mica posso dirti a prescindere che non lo sapevo!”. Boiocchi : “Claudio come fate a non saperlo voi in sede che sta arrivando un calciatore dell’dai non mi dire fesserie uno possibile che nessuno sappia in sede che arriva un calciatore e non avvisano a noi della Curva”. Sala : “Il discorso è un altro cioè io non posso avvisarti poi con la curva io c’ho il telefono sotto ti parlo chiaro”. Boiocchi : “Chiami un amico tuo e gli dici nell’orecchio “guarda che a mezzogiorno arriva un calciatore avvisa questo qua della Curva”. Sala : “Un amico mio ma Vittorio siete voi che vi dovete muovere in un altro modo io perdo il posto di lavoro per ste cose qua ma lo capisci o no?”.

