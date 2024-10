Tragico schianto a Cantiano, 59enne irpino perde la vita (Di giovedì 10 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoUn morto e tre feriti (di cui uno molto grave) è il Tragico bilancio di un schianto verificatosi sulla Flaminia che costeggia il comune di Cantiano. A perdere la vita Pasquale Rizzo, 59 anni, originario di Zungoli, l’autista che ha perso tragicamente la vita in un incidente stradale mentre era alla guida di un camioncino frigo della ditta di pesce fresco, per cui lavorava a Misano Adriatico. Rizzo, descritto come una persona generosa e gran lavoratore, lascia moglie e figlio. Colleghi e amici lo ricordano con affetto per la sua disponibilità e gentilezza. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale, i carabinieri, i vigili del Fuoco e le ambulanze del 118. L’esatta dinamica del sinistro è ancora al vaglio delle autorità competenti. L'articolo Tragico schianto a Cantiano, 59enne irpino perde la vita proviene da Anteprima24.it. Anteprima24.it - Tragico schianto a Cantiano, 59enne irpino perde la vita Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoUn morto e tre feriti (di cui uno molto grave) è ilbilancio di unverificatosi sulla Flaminia che costeggia il comune di. Are laPasquale Rizzo, 59 anni, originario di Zungoli, l’autista che ha perso tragicamente lain un incidente stradale mentre era alla guida di un camioncino frigo della ditta di pesce fresco, per cui lavorava a Misano Adriatico. Rizzo, descritto come una persona generosa e gran lavoratore, lascia moglie e figlio. Colleghi e amici lo ricordano con affetto per la sua disponibilità e gentilezza. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale, i carabinieri, i vigili del Fuoco e le ambulanze del 118. L’esatta dinamica del sinistro è ancora al vaglio delle autorità competenti. L'articololaproviene da Anteprima24.it.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Edoardo muore a 17 anni per un tragico schianto in scooter : sull’incidente si fa strada un’ipotesi assurda - Aveva solo 17 anni Edoardo, il ragazzo morto il pomeriggio di lunedì 7 ottobre dopo un incidente in scooter a Riva Ostiense, come riportato dal Corriere della Sera. Lo zio del giovane è però convinto che non abbia rubato lui lo scooter. Il ragazzo che era con lui è poi scappato tra la vegetazione lanciando il casco a terra e, per il momento, non è stato ancora identificato. (Dayitalianews.com)

Tragico schianto in superstrada - muore l'autista di un furgone. Gravissimo un camionista - CANTIANO - Tragico incidente mercoledì mattina sulla superstrada Flaminia, nei pressi del comune di Cantiano, nel Pesarese. Il bilancio è di un morto e tre feriti, di cui uno in gravi condizioni. La vittima è un 59enne di Rimini, che era alla guida di un furgone per il trasporto di surgelati... (Anconatoday.it)

Aveva solo 17 anni Edoardo - morto in un tragico incidente stradale a bordo del suo scooter. Sui social il ricordo straziante degli amici. Il drammatico schianto lunedì in zona Ostiense - a Roma - L’incidente e la morte in ospedale Il violento impatto ha avuto luogo nel pomeriggio, e nonostante il rapido intervento dei soccorsi e il suo trasporto in ospedale, per Edoardo non c’è stato nulla da fare. Frasi come “Riposa in pace bello mio”, “vola in alto Edo”, e “ti volevamo tutti bene” sono apparse nei commenti, accompagnate da foto e ricordi condivisi. (Dayitalianews.com)