Tir prende fuoco traffico in tilt sull’A1

Reggio Emilia, 10 ottobre 2024 – traffico in tilt sull'Autostrada del Sole, nel primo pomeriggio di oggi. Un autoarticolato che trasportava pannelli in legno ha preso fuoco, al chilometro 147, in direzione sud. Sul luogo dell'incendio sono intervenuti i vigili del fuoco con tre squadre da Reggio Emilia, che hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l'area. Per i rilievi e le indagini su quanto accaduto, procede la Polizia stradale. Si sono formate code lunghe diversi chilometri sul tratto in A1 interessato dal rogo. Il conducente del tir non è rimasto ferito. Il mezzo, invece, è stato letteralmente distrutto dalle fiamme.

