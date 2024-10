Sinner batte Medvedev e vola in semifinale a Shanghai (Di giovedì 10 ottobre 2024) Nei quarti l'azzurro supera il russo in 2 set Jannik Sinner vola in semifinale all'Atp Masters 1000 di Shanghai. L'azzurro, numero 1 del mondo, nei quarti di finale oggi 10 ottobre batte il russo Daniil Medvedev, testa di serie numero 5, per 6-1, 6-4 in 1h25'. In semifinale, Sinner aspetta il vincente del match tra Sbircialanotizia.it - Sinner batte Medvedev e vola in semifinale a Shanghai Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Nei quarti l'azzurro supera il russo in 2 set Jannikinall'Atp Masters 1000 di. L'azzurro, numero 1 del mondo, nei quarti di finale oggi 10 ottobreil russo Daniil, testa di serie numero 5, per 6-1, 6-4 in 1h25'. Inaspetta il vincente del match tra

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi pi√Ļ recenti.

Sinner batte Medvedev e vola in semifinale a Shanghai - Nei quarti l'azzurro supera il russo in 2 set Jannik Sinner vola in semifinale all'Atp Masters 1000 di Shanghai. In semifinale, Sinner aspetta il vincente del match tra […]. L'azzurro, numero 1 del mondo, nei quarti di finale oggi 10 ottobre batte il russo Daniil Medvedev, testa di serie numero 5, per 6-1, 6-4 in 1h25'. (Sbircialanotizia.it)

Sinner batte Medvedev e vola in semifinale a Shanghai - Medvedev: ‚ÄúGuerra nucleare mai cos√¨ vicina‚ÄĚ Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: ‚ÄúIndagini partite subito‚ÄĚ Primarie Usa 2024, Corte Suprema: ‚ÄúTrump resta in scheda elettorale Colorado‚ÄĚ MotoGp, Bagnaia rinnova con Ducati fino al 2026 Caso Alessia Pifferi, ‚Äėrete criminale‚Äô si allarga: sospetti su altre due psicologhe Tomasi: ‚ÄúTunnel utile a ricostruire rapporto con territorio‚ÄĚ . (Webmagazine24.it)

Atp Shanghai - Sinner batte Medvedev in due set e vola in semifinale - Nei quarti il 23enne di Sesto Pusteria, numero uno del mondo, ha sconfitto in due set, con il punteggio di 6-1 6-4, in un‚Äôora e 24 minuti di gioco, il russo Dannil Medvedev, n. Jannik Sinner accede alla semifinale del ‚ÄėRolex Shanghai Masters‚Äė, penultimo Atp Masters 1000 della stagione dotato di un montepremi di 8. (Lapresse.it)