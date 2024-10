Se ora Israele spara pure contro l’Italia: colpite 3 basi Unifil in Libano (Di giovedì 10 ottobre 2024) L'attacco è stato voluto e riguarda le basi Unifil nel sud del Libano, di cui fanno parte circa 1.100 soldati italiani. L'articolo Se ora Israele spara pure contro l’Italia: colpite 3 basi Unifil in Libano proviene da LE VOCI DI DENTRO. Lucascialo.it - Se ora Israele spara pure contro l’Italia: colpite 3 basi Unifil in Libano Leggi tutta la notizia su Lucascialo.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) L'attacco è stato voluto e riguarda lenel sud del, di cui fanno parte circa 1.100 soldati italiani. L'articolo Se orainproviene da LE VOCI DI DENTRO.

Israele colpisce le basi Unifil in Libano. Crosetto convoca l’ambasciatore di Tel Aviv - Israele ha preso di mira e colpito tre basi della missione Unifil schierata nel sud del Libano. Tuttavia, aveva anche chiarito che “Unifil non è l’obiettivo diretto degli attacchi” e “in questo momento la presenza dei nostri militari è un elemento di garanzia che speriamo possa indurre le parti a una de-escalation, creando le condizioni per riaprire il dialogo e avviare la mediazione”. (Formiche.net)

Netanyahu fuori controllo : L’esercito israeliano colpisce le basi Unifil italiane in Libano - “Carri armati israeliani prendono a cannonate il quartier generale di Unifil a Naqura distruggendo una torretta e ferendo i due caschi blu indonesiani che vi montavano la guardia. 4 che ieri ha scosso Aradan, nella provincia di Semnan, in Iran. L'articolo Netanyahu fuori controllo: L’esercito israeliano colpisce le basi Unifil italiane in Libano sembra essere il primo su LA NOTIZIA. (Lanotiziagiornale.it)

Libano - colpite basi Unifil : nessun ferito tra militari italiani - A farlo sapere è una nota della stessa Forza militare di Interposizione dell’Onu. In precedenza la stessa Unifil in una nota aveva riferito che “due peacekeeper sono rimasti feriti dopo che un carro armato Merkava delle forze israeliane di difesa (Idf) ha sparato a una torre di osservazione presso il quartier generale dell’Unifil a Naqoura”. (Lapresse.it)