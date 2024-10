Lanazione.it - San Rossore: riqualificato il percorso accessibile intitolato a Sabrina Bulleri

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Pisa, 10 ottobre 2024 – San: tutto pronto per l'inaugurazione del rinnovato, la passeggiata che parte dal viale del Gombo e si snoda in mezzo al bosco tra lecci, farnie e frassini, tocca le aree umide della Tenuta e arriva fino all'osservatorio faunistico del Paduletto, una delle riserve di biodiversità del Parco. Un sentiero di un chilometro percorribile dalle persone con diversa abilità lungo il quale è possibile incontrare daini e volpi ed osservare i tantissimi uccelli, 291 specie in totale, che nei diversi periodi dell'anno vivono e transitano per questi luoghi. Appuntamento sabato 12 ottobre alle 15.