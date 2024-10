Sampdoria, tutti i numeri di Tutino: dall'acquisto all'ingaggio, a quello storico sui gol... (Di giovedì 10 ottobre 2024) In casa Sampdoria, il giocatore più atteso e coccolato dai tifosi è sicuramente Gennaro Tutino. L`attaccante rappresenta il diamante della Leggi tutta la notizia su Calciomercato.com (Di giovedì 10 ottobre 2024) In casa, il giocatore più atteso e coccolato dai tifosi è sicuramente Gennaro. L`attaccante rappresenta il diamante della

Sampdoria - Bazzani : «Tutino e Coda ricordano me e Flachi - serve una struttura» - Le parole di Fabio Bazzani, ex attaccante della Sampdoria, sugli obiettivi della squadra blucerchiata in Serie B. Tutti i dettagli Fabio Bazzani ha parlato a La Repubblica della stagione della Sampdoria in Serie B. SULLA COPPIA D’ATTACCO: «Certamente che ricordano me e Flachi! Sopratutto la grande compatibilità dal punto di vista tecnico. (Calcionews24.com)

Sampdoria-Juve Stabia 1-2 - pagelle : Silvestri e Riccio colpevoli - Tutino non punge - Brutta prestazione della Sampdoria, sconfitta in casa dalla Juve Stabia. Buon primo tempo con Coda protagonista, un palo e il goal del vantaggio con un goal da bomber d'area di rigore, poi è blackout. A inizio ripresa, infatti, ribaltano tutto le Vespe, abili a sfruttare le indecisioni di... (Today.it)

Sampdoria-Juve Stabia 1-2 - pagelle : Silvestri e Riccio colpevoli - Tutino non punge - Brutta prestazione della Sampdoria, sconfitta in casa dalla Juve Stabia. Buon primo tempo con Coda protagonista, un palo e il goal del vantaggio con un goal da bomber d'area di rigore, poi è blackout. A inizio ripresa, infatti, ribaltano tutto le Vespe, abili a sfruttare le indecisioni di... (Genovatoday.it)