Roma, sei arresti per droga e due attività sanzionate a San Basilio (Di giovedì 10 ottobre 2024) Controlli straordinari dei carabinieri: sequestrate droghe e multe per carenze igieniche. Nel corso di 48 ore di intensi controlli nel quartiere San Basilio, i carabinieri della compagnia di Roma Montesacro, con il supporto dell’VIII Reggimento Lazio, unità cinofile e reparti specializzati, hanno arrestato sei persone per reati legati alla droga. Durante l’operazione sono state sequestrate centinaia di dosi di cocaina, crack e hashish, e cinque persone sono state segnalate alla prefettura per possesso di droga per uso personale. Tra gli arrestati, un uomo e una donna, entrambi di 23 anni, sono stati fermati su un’auto a noleggio con 10 dosi di cocaina, 6 di crack e 5 grammi di hashish, oltre a 150 euro in contanti, ritenuti provento di attività illecita. Romadailynews.it - Roma, sei arresti per droga e due attività sanzionate a San Basilio Leggi tutta la notizia su Romadailynews.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Controlli straordinari dei carabinieri: sequestrate droghe e multe per carenze igieniche. Nel corso di 48 ore di intensi controlli nel quartiere San, i carabinieri della compagnia diMontesacro, con il supporto dell’VIII Reggimento Lazio, unità cinofile e reparti specializzati, hanno arrestato sei persone per reati legati alla. Durante l’operazione sono state sequestrate centinaia di dosi di cocaina, crack e hashish, e cinque persone sono state segnalate alla prefettura per possesso diper uso personale. Tra gli arrestati, un uomo e una donna, entrambi di 23 anni, sono stati fermati su un’auto a noleggio con 10 dosi di cocaina, 6 di crack e 5 grammi di hashish, oltre a 150 euro in contanti, ritenuti provento diillecita.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Roma. Controlli dei Carabinieri nel Quartiere San Basilio. 6 persone arrestate in 48 ore. Controllate anche le attività commerciali - Cronache Cittadine ROMA – Proseguono senza sosta i controlli dei Carabinieri del Comando Provinciale di Roma per aumentare la percezione di sicurezza L'articolo Roma. 6 persone arrestate in 48 ore. . Controlli dei Carabinieri nel Quartiere San Basilio. Controllate anche le attività commerciali sembra essere il primo su Cronache Cittadine. (Cronachecittadine.it)

Un Patto di Collaborazione per il rilancio del quartiere San Basilio a Roma - L'iniziativa, promossa dall'Istituto Comprensivo Paritario “Zaveria Cassia” gestito dalla cooperativa Kairos, ha lo scopo di favorire la collaborazione tra cittadini, istituzioni e organizzazioni locali per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni urbani di questo popoloso territorio nel settore nord-orientale della Capitale. (Liberoquotidiano.it)

Roma - rapina a mano armata in una tabaccheria a San Basilio : colpo da 50mila euro - Nella refurtiva 32mila euro dalla cassa, a cui si aggiungono gratta e vinci e tabacchi per un totale di circa 20mila euro. Roma, 10 settembre 2024 – Colpo da 50mila euro in una tabaccheria della periferia di San Basilio, alla periferia di Roma. I ladri avevano il volto coperto con un casco ed erano armati di pistola. (Quotidiano.net)