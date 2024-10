Lanazione.it - Ricorsi sull’inceneritore. Spunta il comitato in chat

(Di giovedì 10 ottobre 2024) GUALDO TADINO – Tantissimi i gualdesi che si sono allarmati dopo aver saputo che il Tar dell’Umbria a fine settembre ha accolto un ricorso presentato da "Waldum Tadinum energia srl". La ditta privata aveva ipotizzato di costruire un proprio impianto di incenerimento dei rifiuti per produrre energia elettrica nella piana gualdese; ed un paio di anni fa aveva presentato la relativa richiesta alla Regione dell’Umbria. La Regione, però, non aveva dato il via ufficiale alla relativa procedura burocratico-amministrativa, in quanto la stessa richiesta era stata considerata non compatibile con il piano dei rifiuti in vigore e, vista la presunta inammissibilità, era stata decisa la procedura dell’archiviazione. Di qui il ricorso al Tar da parte della ditta. Così ora è arrivata la recente decisione in merito dei giudici amministrativi.