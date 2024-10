“Riccione mon amour”: l’amore di una turista per la Perla verde celebrato in libro fotografico di famiglia (Di giovedì 10 ottobre 2024) È lunga la storia che lega la famiglia di Gabriella Guidali di Milano a Riccione ed è fatta di tanto amore. Nei giorni scorsi l’assessore al Turismo Mattia Guidi ha consegnato il riconoscimento di “Ambasciatore di Riccione nel mondo” a Gabriella che da 67 anni viene in vacanza in città. L’affetto Riminitoday.it - “Riccione mon amour”: l’amore di una turista per la Perla verde celebrato in libro fotografico di famiglia Leggi tutta la notizia su Riminitoday.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) È lunga la storia che lega ladi Gabriella Guidali di Milano aed è fatta di tanto amore. Nei giorni scorsi l’assessore al Turismo Mattia Guidi ha consegnato il riconoscimento di “Ambasciatore dinel mondo” a Gabriella che da 67 anni viene in vacanza in città. L’affetto

Padre di famiglia pesarese - 37 - anni muore gettandosi sotto il treno in corsa a Riccione - viaggiatori bloccati su tutta la linea Adriatica. Ritardi fino a 4 ore - PESARO Due morti sotto il treno tra Rimini e Riccione a poche ore di distanza e un?odissea per i passeggeri in partenza bloccati ieri pomeriggio alla stazione (anzi alle stazioni dato che la... (Corriereadriatico.it)

Le vacanze a Riccione : questione di famiglia per il dottor Torre - A quei tempi grazie alla propaganda, Riccione era la meta di molti milanesi che la preferivano alla Liguria o a Forte dei Marmi. Mio padre scelse Riccione". L’amore per Riccione è una tradizione di famiglia per Massimo Torre primario del Niguarda a Milano, premiato dall’assessore Mattia Guidi col riconoscimento di ‘Ambasciatore di Riccione nel mondo’. (Ilrestodelcarlino.it)