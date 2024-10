Preso il ladro di formaggio: voleva scappare con 14 'forme' di Parmigiano (Di giovedì 10 ottobre 2024) Spesa di formaggio, ma a modo suo. Un uomo di 58 anni, cittadino romeno, è stato arrestato martedì pomeriggio con l'accusa di rapina impropria dopo aver cercato di rubare 14 "forme" di Parmigiano Reggiano aggredendo poi la guardia che lo aveva scoperto. Il suo blitz è andato in scena verso le Milanotoday.it - Preso il ladro di formaggio: voleva scappare con 14 'forme' di Parmigiano Leggi tutta la notizia su Milanotoday.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Spesa di, ma a modo suo. Un uomo di 58 anni, cittadino romeno, è stato arrestato martedì pomeriggio con l'accusa di rapina impropria dopo aver cercato di rubare 14 "" diReggiano aggredendo poi la guardia che lo aveva scoperto. Il suo blitz è andato in scena verso le

Casarsa - ladri di formaggio al supermercato. Grana Padano e Parmigiano finiscono sotto chiave : “Siamo costretti” - Provvedimenti che si penserebbe di non dover mai prendere, ma che invece sembrano necessari per il personale del punto vendita di viale Venezia. L'articolo Casarsa, ladri di formaggio al supermercato. La causa? I continui furti che hanno colpito il supermercato. . Non solo gioielli, computer o cellulari, all‘Eurospar di Casarsa compare un cartello dei gestori che si dicono impossibilitati ad ... (Ilfattoquotidiano.it)

Ladri di formaggio - il supermercato mette in cassaforte Grana Padano e Parmigiano : «Disponibili su richiesta al personale» - PORDENONE - «Ci scusiamo con la gentile clientela, ma a fronte di continui furti, ci vediamo costretti a non esporre più i prodotti Grana Padano e Parmigiano Reggiano, i quali... (Ilgazzettino.it)