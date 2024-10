Presentazione nuova sede del Centro Studi del Movimento del Naturalismo (Di giovedì 10 ottobre 2024) Mercoledì 9 ottobre presso la sede del Centro Nazionale Ricerca e Studi Naturalismo in Napoli si è tenuta la conferenza stampa per la Presentazione di due libri storici: “Testimonianze di un rapporto intellettuale di base naturalista tra Emile Zolà e Matilde Serao” e “Naturalismo. Testimonianze di una relazione franco-napoletana” con l’autore Gabriele Nappi. Presentazione nuova sede L'articolo Presentazione nuova sede del Centro Studi del Movimento del Naturalismo Teleclubitalia. Teleclubitalia.it - Presentazione nuova sede del Centro Studi del Movimento del Naturalismo Leggi tutta la notizia su Teleclubitalia.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Mercoledì 9 ottobre presso ladelNazionale Ricerca ein Napoli si è tenuta la conferenza stampa per ladi due libri storici: “Testimonianze di un rapporto intellettuale di base naturalista tra Emile Zolà e Matilde Serao” e “. Testimonianze di una relazione franco-napoletana” con l’autore Gabriele Nappi.L'articolodeldeldelTeleclubitalia.

