Neapolis Marathon: Villaggio in piazza del Plebiscito con stand e tante iniziative (Di giovedì 10 ottobre 2024) Fervono i preparati in piazza del Plebiscito, cuore pulsante anche della quarta edizione della Italiana Assicurazioni Neapolis Marathon, la gara internazionale sulla distanza dei classici 42,195 km in programma domenica 13 ottobre.Una kermesse attesa, per la quale la città di Napoli si farà

I Panace in concerto a Piazza del Plebiscito per la Neapolis Marathon 2024 - Approda sul palco della¬†Neapolis Marathon 2024¬†la band napoletana dei¬†PANACEA: venerd√¨ 10 ottore, dalle 16. Appuntamento a venerd√¨¬†11 ottobre 2024¬†a Piazza del Plebiscito, nel cuore della musica e sotto il segno dello sport con l‚Äôedizione-2024 della Neapolis Marathon. Fondata nel 2023 e nata nelle aule del¬†Liceo ‚ÄúAdolfo Pansini‚Ä̬†di Napoli, la formazione √® costituita da¬†Gianmarco Lombardi¬†(voce e ... (Ildenaro.it)

Neapolis Marathon 2024 - nuovo dispositivo di circolazione -    Dalle ore 23:59 del 12 ottobre fino a cessate esigenze del 13 ottobre 2024 è istituito, in occasione dello svolgimento della Neapolis Marathon 2024, il dispositivo di circolazione articolato come di seguito. Istituito un nuovo dispositivo di circolazione in vista della quarta edizione della Neapolis Marathon, che si terrà domenica 13 ottobre a Napoli. (2anews.it)

Torna la Neapolis Marathon - 3mila atleti da tutto il mondo - Un circuito che i circa 3mila iscritti percorreranno per due volte. ¬ęLa maratona di¬†Napoli¬†√® diventata un appuntamento riconosciuto a livello internazionale ‚Äď ha affermato il sindaco, Gaetano Manfredi ‚Äď con una partecipazione amplissima. I podisti potranno contare anche sul supporto di una nutrita squadra di pacer, oltre 40 elementi, capaci di cadenzare il passo-gara sia della maratona che della ... (Ildenaro.it)