Napoli, l’agente del campione d’Europa è netto: salti di gioia per Conte (Di giovedì 10 ottobre 2024) In casa Napoli bisogna registrare le dichiarazioni di un agente che, di fatto, non possono che far esultare lo stesso Antonio Conte. Si sa che quando arriva la sosta per lasciare spazio agli impegni delle varie nazionali è tempo di fare dei bilanci. Quelli per il Napoli, almeno per il momento, non possono che essere positivi. Gli azzurri, a sorpresa, sono infatti al comando della classifica del campionato di Serie A. Il grandissimo merito di questo primato è sicuramente di Antonio Conte. Il tecnico pugliese, di fatto, è riuscito subito a cancellare dalla mente dei tifosi azzurri la deludente stagione dell’anno scorso. Oltre a questo, però, l’ex ct della Nazionale italiana può esultare per alcune dichiarazioni di un agente di un suo calciatore. Spazionapoli.it - Napoli, l’agente del campione d’Europa è netto: salti di gioia per Conte Leggi tutta la notizia su Spazionapoli.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) In casabisogna registrare le dichiarazioni di un agente che, di fatto, non possono che far esultare lo stesso Antonio. Si sa che quando arriva la sosta per lasciare spazio agli impegni delle varie nazionali è tempo di fare dei bilanci. Quelli per il, almeno per il momento, non possono che essere positivi. Gli azzurri, a sorpresa, sono infatti al comando della classifica del campionato di Serie A. Il grandissimo merito di questo primato è sicuramente di Antonio. Il tecnico pugliese, di fatto, è riuscito subito a cancellare dalla mente dei tifosi azzurri la deludente stagione dell’anno scorso. Oltre a questo, però, l’ex ct della Nazionale italiana può esultare per alcune dichiarazioni di un agente di un suo calciatore.

