Meret migliora sta per finire la parentesi Caprile

(Di giovedì 10 ottobre 2024), potrebbe rientrare per Empoli-Napoli Scrive il Corriere dello Sport: Per il ritorno in campo, si avvicina il rientro di Alex. Il portiere, che ha saltato le ultime tre partite, continua il percorso riabilitativo dopo l’infortunio contro la Juventus: distrazione di secondo grado al muscolo adduttore lungo della coscia sinistra. Rispettati, al momento, i tempi di recupero, conche può rimettere i guantoni proprio per la sfida del Castellani, quella nel mirino al momento degli esami strumentali e della diagnosi. Proprio a Empoli ha giocato lo scorso annotorna presto (cosa scrisse il Napolista) In porta ti devo dire chesul gol poteva fare sicuramente meglio e non mi dà molta sicurezza. Secondo me bisogna sperare chetorni presto (e lo dice chi in passato lo ha criticato quando era giusto farlo).