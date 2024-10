Martellate sulla testa per farlo confessare: tre uomini e una donna accusati di tentato omicidio (Di giovedì 10 ottobre 2024) E' svenuto e questo lo ha portato a scampare alla furia cieca di un pestaggio violentissimo a colpi di martello. Il tentato omicidio di un uomo residente nel Cassinate ha portato la Polizia di Stato a notificare a carico di tre uomini ed una donna le misure cautelari emesse dal Gip.Secondo Frosinonetoday.it - Martellate sulla testa per farlo confessare: tre uomini e una donna accusati di tentato omicidio Leggi tutta la notizia su Frosinonetoday.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) E' svenuto e questo lo ha portato a scampare alla furia cieca di un pestaggio violentissimo a colpi di martello. Ildi un uomo residente nel Cassinate ha portato la Polizia di Stato a notificare a carico di treed unale misure cautelari emesse dal Gip.Secondo

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Stefano di Uomini e Donne a Chi l’ha visto? : “Cerco la mia donna - non è scomparsa ma vorrei tornasse” - Pasquale Stefano Mella, siciliano di 94 anni, chiama Chi l'ha visto? per cercare la sua ultima compagna, partita per Cuba e mai più tornata. L'uomo è stato già protagonista dei programmi di Maria De Filippi e su Rai3 ne approfitta anche per rivolgere un appello.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Provocano incidente - poi fermano un’auto e scaraventano fuori una donna - ripartono e si schiantano : caccia a due uomini - Subito dopo, poco più avanti, all’incirca all’altezza del semaforo vicino al Conad, il secondo episodio: due uomini si sono avvicinati a un’auto, hanno tirato fuori dal veicolo una donna, che ha cercato di resistere all’aggressione, poi però è stata scaraventata fuori dall’auto e i due sono partiti con il mezzo, per schiantarsi però contro una recinzione poco più avanti. (Ilrestodelcarlino.it)

Premio Matilde Serao - le parole di Viola Ardone e Olga Campofreda : «Una donna in un mondo di uomini» - Matilde Serao vista da persone che possono capirla più di altre. Perché sono donne, per mestMiere scrivono e sono della sua stessa terra. E in più amano la produzione della... (Ilmattino.it)