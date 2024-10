Maltempo, allagamenti in città e frane in provincia (Di giovedì 10 ottobre 2024) allagamenti a Udine, chiusa una strada comunale per frana nel comune di Forgaria, chiuso il guado sul Cornappo a Nimis. Sono gli effetti, in provincia di Udine, del Maltempo delle ultime ore. I vigili del fuoco sono intervenuti per una decina di richieste per allagamenti nel capoluogo, in Udinetoday.it - Maltempo, allagamenti in città e frane in provincia Leggi tutta la notizia su Udinetoday.it (Di giovedì 10 ottobre 2024)a Udine, chiusa una strada comunale per frana nel comune di Forgaria, chiuso il guado sul Cornappo a Nimis. Sono gli effetti, indi Udine, deldelle ultime ore. I vigili del fuoco sono intervenuti per una decina di richieste pernel capoluogo, in

Maltempo : allagamenti e vento forte - Tagliamento oltre il livello di guardia - EVOLUZIONEIn serata si attende il passaggio della parte “fredda” del fronte, che scenderà dalle Alpi verso la costa. Sulla fascia pedemontana e collinare sono stati registrati dai40 ai 60 mm. . Per almeno unasettimana non avremo altre perturbazioni significative in regione. Nel contempo i venti ruoteranno e proverranno inizialmente danord, a partire dai monti e dalla pianura, mentre in tarda ... (Udine20.it)

Piogge fortissime - allagamenti e strade chiuse. Le immagini del maltempo al nord ovest - In Appennino centro-occidentale possibili frane localizzate su versanti caratterizzati da condizioni idrogeologiche particolarmente fragili. Sono previste nuove precipitazioni anche di forte intensità. Allerta meteo arancione in Emilia-Romagna anche per la giornata di domani 9 ottobre ma verso l'attenuazione dei fenomeni e il restringimento del territorio interessato: la pianura modenese, ... (Ilfoglio.it)

Maltempo a Bergamo : sottopasso della stazione ancora chiuso - allagamenti in Città Alta - Foto - IN TEMPO REALE. Un albero è caduto nel camminamento del sottopasso della stazione di Bergamo nella mattinata di giovedì 10 ottobre. La situazione aggiornata in tempo reale in città. (Ecodibergamo.it)