Maltempo | allagamenti e vento forte Tagliamento oltre il livello di guardia

Il fronte atlantico che oggi ha interessato la regione con l'afflusso di correnti miti, molto umide einstabili e temporali, ha raggiunto il confine con la Slovenia intorno alle ore 18 e da un paio d'ore sullezone occidentali e in Carnia non piove. Sulle Prealpi Giulie sono caduti dagli 80 ai 180 mm di pioggia,mentre sulle Prealpi Carniche e in Carnia sono caduti dai 50 ai 100 mm, valori inferiori sulle zonemontane verso il Cadore e nel Tarvisiano. Sulla fascia pedemontana e collinare sono stati registrati dai40 ai 60 mm. Su media, bassa pianura e costa quantitativi di pioggia inferiori ai 20-30 mm. Lo Sciroccoha toccato i 70 km/h sulla costa.EVOLUZIONEIn serata si attende il passaggio della parte "fredda" del fronte, che scenderà dalle Alpi verso la costa.Ciò determinerà piogge sparse, anche temporalesche. Gli ulteriori cumulati attesi non dovrebberocomunque superare i 40-50 mm circa.

