Maltempo: a Milano esondato il fiume Lambro (Di giovedì 10 ottobre 2024) Milano, 10 ott. (LaPresse) – È esondato il fiume Lambro, a Milano, dopo aver superato i livelli di guardia. Sulla città e in tutta la Lombardia, è allerta rossa per il Maltempo e dalla notte sono caduti in città 40 mm di pioggia. Lapresse.it - Maltempo: a Milano esondato il fiume Lambro Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di giovedì 10 ottobre 2024), 10 ott. (LaPresse) – Èil, a, dopo aver superato i livelli di guardia. Sulla città e in tutta la Lombardia, è allerta rossa per ile dalla notte sono caduti in città 40 mm di pioggia.

Maltempo a Milano - forti piogge e allagamenti : il Lambro ha superato i 2 metri - Il Lambro è in salita e ha già superato quota 2 metri. Disagi anche in via di Porta tenaglia e viale Elvezia, sommerse d’acqua. Maltempo a Milano (Facebook). 15 abbiamo attivato la vasca, stiamo cercando di usarla solo in emergenza e immagazzinando meno acqua possibile per evitare di averla piena e non poter più bloccare l’esondazione su Milano», ha spiegato l’assessore alla Sicurezza Marco ... (Lettera43.it)

Maltempo - a Milano esonda il fiume Lambro - E' stata attivata alle 8. 50 aveva raggiunto la soglia di allerta - ha iniziato ad allagare il parco che lo circonda dove si trovano due comunità, evacuate in precedenza. . Per il pomeriggio il meteo indica un miglioramento della situazione. 40 il fiume Lambro - che alle 7. Su Milano, informa l'assessore, dalle 3 sono caduti 35-40 millimetri d'acqua. (Quotidiano.net)

Maltempo - allerta rossa in Lombardia. Bomba d’acqua su Milano - esonda il Lambro - La Protezione Civile ha valutato per oggi allerta rossa su alcuni settori della Lombardia e arancione su parte della Lombardia e su tutto il Trentino Alto Adige. Allerta gialla invece sull'intero territorio di Friuli Venezia Giulia, Veneto, Liguria e su bacini di Lombardia, Emilia-Romagna, Toscana e Umbria (LE PREVISIONI). (Tg24.sky.it)