LIVE Sinner-Medvedev 4-1, ATP Shanghai 2024 in DIRETTA: l’azzurro è avanti di un break (Di giovedì 10 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4-1 Splendido rovescio incrociato di Sinner, che poi chiude con la volée alta di diritto. 40-15 Altro servizio vincente al centro. 30-15 Battuta vincente al centro dell’italiano. 15-15 Lungo il back di rovescio di Sinner, che aveva provato questa variazione. 15-0 A mezza rete il rovescio di Medvedev. 3-1 Larghissimo il rovescio lungolinea di Sinner. Game interlocutorio filato via velocemente. 40-15 Altro ace al centro. 30-15 Ace al centro per il n.5. 15-15 Palla corta di Medvedev, in rete la contro-smorzata di Sinner. 0-15 Largo il rovescio inside-out del russo. La prima scelta giusta di Sinner è stata decidere di andare a servire dopo aver vinto il sorteggio. Medvedev è uno di quei giocatori che quando è davanti prende tanta fiducia, ma se insegue, allora qualcosa può concedere. 3-0 Pazzesco Sinner. Oasport.it - LIVE Sinner-Medvedev 4-1, ATP Shanghai 2024 in DIRETTA: l’azzurro è avanti di un break Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA4-1 Splendido rovescio incrociato di, che poi chiude con la volée alta di diritto. 40-15 Altro servizio vincente al centro. 30-15 Battuta vincente al centro dell’italiano. 15-15 Lungo il back di rovescio di, che aveva provato questa variazione. 15-0 A mezza rete il rovescio di. 3-1 Larghissimo il rovescio lungolinea di. Game interlocutorio filato via velocemente. 40-15 Altro ace al centro. 30-15 Ace al centro per il n.5. 15-15 Palla corta di, in rete la contro-smorzata di. 0-15 Largo il rovescio inside-out del russo. La prima scelta giusta diè stata decidere di andare a servire dopo aver vinto il sorteggio.è uno di quei giocatori che quando è dprende tanta fiducia, ma se insegue, allora qualcosa può concedere. 3-0 Pazzesco

LIVE Sinner-Medvedev 3-0 - ATP Shanghai 2024 in DIRETTA : partenza a razzo e break immediato - 15-0 Pessima palla corta del russo, che a stento raggiunge la rete. 5 a Wimbledon di quest’anno, prima del nuovo assolo di Sinner agli US Open. In ogni caso domani ci sarà un giorno di riposo, perché le semifinali si giocheranno sabato 12 ottobre. Oggi invece ha optato per andare a servire. Sinner lo vince sulla diagonale di rovescio, che potrebbe essere una delle chiavi della partita. (Oasport.it)

LIVE – Sinner-Medvedev 3-1 - quarti di finale Masters 1000 Shanghai 2024 : RISULTATO in DIRETTA - 00 italiane (le 15. Entrambi hanno risolto in due set i loro rispettivi impegni di quarto turno. Il numero uno del mondo ha domato l’esuberanza dell’americano Ben Shelton mentre il russo, quinta forza del seeding, ha avuto la meglio nei confronti del greco Stefanos Tsitsipas. it garantirà ai propri lettori aggiornamenti in tempo reale. (Sportface.it)

LIVE Sinner-Medvedev - ATP Shanghai 2024 in DIRETTA : comincia il quarto di finale - Si affrontano infatti il n. In ogni caso domani ci sarà un giorno di riposo, perché le semifinali si giocheranno sabato 12 ottobre. Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match di quarti di finale del Masters 1000 di Shanghai tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev. 43 Medvedev è ancora in vantaggio 7-6 nei precedenti. (Oasport.it)