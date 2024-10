Life Sea.Net, Legambiente le premia scuole toscane (Di giovedì 10 ottobre 2024) Firenze, 10 ottobre 2024 - Si è concluso il concorso per le scuole "Amor di Mare". Promosso da Life Sea.Net, il progetto europeo per migliorare la gestione dei siti marini della Rete Natura 2000, in collaborazione con Legambiente, il contest ha visto l’adesione di centinaia di studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado delle regioni che accolgono le aree marine protette coinvolte nell’iniziativa, ossia Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana e Veneto. Lanazione.it - Life Sea.Net, Legambiente le premia scuole toscane Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Firenze, 10 ottobre 2024 - Si è concluso il concorso per le"Amor di Mare". Promosso daSea.Net, il progetto europeo per migliorare la gestione dei siti marini della Rete Natura 2000, in collaborazione con, il contest ha visto l’adesione di centinaia di studenti delleprimarie e secondarie di primo grado delle regioni che accolgono le aree marine protette coinvolte nell’iniziativa, ossia Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana e Veneto.

