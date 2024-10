Libano, media: “La Russia fornisce droni a Hezbollah” (Di giovedì 10 ottobre 2024) Roma, 10 ottobre 2024 – Hezbollah avrebbe recentemente ricevuto droni di fabbricazione russa. Lo riporta il quotidiano libanese Nahar, citando fonti di intelligence e riferendo anche della presenza di un certo numero di esperti inviati da Mosca per l’addestramento dei militari sciiti proprio in vista dell'utilizzo dei droni. In mattinata attacco dell'Idf in Libano, morti miliziani La portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova ha recentemente criticato gli attacchi di Israele, accusando Netanyahu di “espandere la geografia dell'escalation armata nella regione”. Quotidiano.net - Libano, media: “La Russia fornisce droni a Hezbollah” Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di giovedì 10 ottobre 2024) Roma, 10 ottobre 2024 –avrebbe recentemente ricevutodi fabbricazione russa. Lo riporta il quotidiano libanese Nahar, citando fonti di intelligence e riferendo anche della presenza di un certo numero di esperti inviati da Mosca per l’addestramento dei militari sciiti proprio in vista dell'utilizzo dei. In mattinata attacco dell'Idf in, morti miliziani La portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova ha recentemente criticato gli attacchi di Israele, accusando Netanyahu di “espandere la geografia dell'escalation armata nella regione”.

