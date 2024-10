Libano, l’ira di Crosetto per l’attacco alle basi Unifil : «Non è stato un incidente, è un crimine di guerra» (Di giovedì 10 ottobre 2024) L’esercito israeliano ha colpito nel sud del Libano il quartier generale e due basi italiane dell’Unifil (United Nations Interim Force in Lebanon), una forza di pace dell’Onu. Attacco che ha coinvolto anche due caschi blu indonesiani e le basi italiane 1-31 e 1-32A. Nel raid sono stati danneggiati i sistemi di comunicazione tra le basi e il comando Unifil, ma non ci sono feriti. Un episodio che ha scatenato la reazione di Palazzo Chigi, che ha formalmente protestato con le autorità israeliane e ha ribadito che quanto sta accadendo nei pressi della base del contingente Unifil non è ammissibile. Lettera43.it - Libano, l’ira di Crosetto per l’attacco alle basi Unifil : «Non è stato un incidente, è un crimine di guerra» Leggi tutta la notizia su Lettera43.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) L’esercito israeliano ha colpito nel sud delil quartier generale e dueitaliane dell’(United Nations Interim Force in Lebanon), una forza di pace dell’Onu. Attacco che ha coinvolto anche due caschi blu indonesiani e leitaliane 1-31 e 1-32A. Nel raid sono stati danneggiati i sistemi di comunicazione tra lee il comando, ma non ci sono feriti. Un episodio che ha scatenato la reazione di Palazzo Chigi, che ha formalmente protecon le autorità israeliane e ha ribadito che quanto sta accadendo nei pressi della base del contingentenon è ammissibile.

L’ira dell’Italia dopo l’attacco di Israele alle basi Onu. Meloni e Crosetto : «Inaccettabile». Presto un vertice Ue sul futuro della missione in Libano - A seguito dell’incontro, Crosetto ha ricostruito per filo e per segno quanto accaduto. Nelle due basi Unifil su cui è stata aperto il fuoco, 1-31 e 1-32A, sono di stanza anche soldati italiani. Un messaggio ufficiale volto a «ribadire l’inaccettabilità di quanto sta accadendo nel Sud del Libano» e riaffermare e «la piena e costruttiva collaborazione dell’Italia a tutte le iniziative militari ... (Open.online)

Libano - Renzi sull’attacco a basi Unifil : “Tajani ci relazioni immediatamente” - “Ricordo che Tajani aveva detto di avere la certezza che nessuno avrebbe toccato il nostro contingente. Non abbiamo conferme ufficiali da parte del governo ma leggiamo sui giornali di questo doppio o addirittura triplo intervento contro le strutture Unifil”, ha detto il senatore e leader di Italia Viva fuori da Palazzo Madama. (Lapresse.it)

Attacco basi italiane in Libano - a sinistra scatta lo sciacallaggio : “Vergogna - il governo chiarisca” - Scatenati Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli, che non hanno mai nascosto le loro simpatie palestinesi. “Il governo Meloni faccia immediatamente chiarezza”, dice il leader 5Stelle via social. “Fermiamo la follia di questa escalation, fermiamo la furia criminale di Netanyahu“. Intanto dal quartiere generale Unifil fonti militari italiane fanno sapere che i soldati “resteranno nelle basi a fare il ... (Secoloditalia.it)