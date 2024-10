Libano, fumo si alza sullo skyline di Beirut mentre Israele continua a colpire (Di giovedì 10 ottobre 2024) Pennacchi di fumo si alzano da un edificio danneggiato vicino all’aeroporto di Beirut, in Libano, mentre Israele continua a lanciare attacchi in tutto il Paese. Le autorità libanesi hanno annunciato che 22 persone sono state uccise e 80 ferite nelle ultime 24 ore, portando il bilancio totale dell’ultimo anno di conflitto tra Israele e Hezbollah a 2.141 morti e 10.099 feriti. Il rapporto ha anche registrato 70 attacchi aerei ed episodi di bombardamento nell’ultimo giorno, per lo più concentrati nel sud del Libano, nei sobborghi meridionali di Beirut e nella Valle della Bekaa. Lapresse.it - Libano, fumo si alza sullo skyline di Beirut mentre Israele continua a colpire Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Pennacchi disino da un edificio danneggiato vicino all’aeroporto di, ina lanciare attacchi in tutto il Paese. Le autorità libanesi hanno annunciato che 22 persone sono state uccise e 80 ferite nelle ultime 24 ore, portando il bilancio totale dell’ultimo anno di conflitto trae Hezbollah a 2.141 morti e 10.099 feriti. Il rapporto ha anche registrato 70 attacchi aerei ed episodi di bombardamento nell’ultimo giorno, per lo più concentrati nel sud del, nei sobborghi meridionali die nella Valle della Bekaa.

