Iltempo.it - La sinistra grida al tentato golpe ma ha sempre piazzato i giudici alla Corte costituzionale

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Laricorretattica dell'«Aventino» per non far eleggere il giudice mancante della. Un ostruzionismo motivato dal fatto che il nome indicato dal centrodestra, Saverio Marini, sarebbe troppo vicinostessa maggioranza. Ma, al di là del metodo e delle procedure politiche, c'è un tema di fondo che rivela il riflesso ripetitivo dellain questa «tornata» per l'elezione del giudice, ovvero una certa refrattarietà a riconoscere come anche nomi provenienti dal campo avverso possano accedere agli organismi di garanzia. Che evidentemente, forse a causa della ben nota autoinvestitura di superiorità morale, nel mondo progressista considerano di quasi esclusivo proprio appannaggio.