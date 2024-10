Quifinanza.it - La rivoluzione economica che potrebbe sconfiggere la povertà

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Nel 2019 Abhijit Banerjee, Esther Duflo e Michael Kremer si sono aggiudicati il Premio Nobel per l’Economia per il loro approccio innovativo nella lotta alla. I tre non si sono limitati a studiare laglobale dalla comodità delle loro cattedre. Hanno portato l’economia là dove pulsa la vita vera, nelle aree più dimenticate, per spezzare l’enorme problema dellain frammenti più piccoli, osservabili e risolvibili. Hanno fatto esperimenti sul campo, misurato cosa funziona davvero per offrire soluzioni tangibili. In poche parole, hanno dato ai numeri un volto umano. Le loro ricerche miravano a trasformare la vita delle persone più vulnerabili, soprattutto in aree come l’India e l’Africa. Volevano capire come investire in modo efficace per far davvero la differenza.