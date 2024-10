Isaechia.it - Jennifer Lopez parla per la prima volta della fine del matrimonio con Ben Affleck: “Mi sento disperata”

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Il ritorno di fiamma frae Bensuggellato poi con i fiori d’arancio a distanza di 20 anni dalla rottura aveva fatto sognare i fan. Poi, improvvisamente, come una grandinata nel bel mezzo dell’estate, la notiziaseparazione. Separazione confermata dagli stessi (ex) Bennifer lo scorso 20 agosto. Ma cosa avrebbe portato alla nuova rottura? Fiumi di inchiostro hanno riempito le pagine dei rotocalchi di tutto il mondo. Si erato di incompatibilità caratteriale, così come di tradimenti da parte dell’attore. Quello che è certo è che néné Ben siano usciti indenni dal doloroso divorzio. Stando a quanto raccontato dalla popstar al magazine Interview, quanto le è accaduto l’ha lasciata inevitabilmente distrutta.