Jannik Sinner si conferma eccezionale sul cemento: il dato nei Masters1000 è impressionante (Di giovedì 10 ottobre 2024) Una tabella di marcia impressionante. Jannik Sinner prosegue nel suo incedere e quest'oggi ha raggiunto ancora una volta il penultimo atto di un Masters1000, nel caso si parla di quello di Shanghai (Cina), ed è la prima volta che l'altoatesino si spinge a questo turno. Pertanto, se andiamo a riavvolgere il nastro, i tornei 1000 nei quali l'azzurro è approdato almeno semifinale nel 2024 sono i seguenti: Indian Wells (con punti e prize money tolti per la positività al Clostebol) Miami, dove poi ha conquistato il titolo Montecarlo Cincinnati, dove poi ha conquistato il titolo Shanghai In altre parole, negli otto 1000 andati in scena, il n.1 del mondo ha raggiunto in cinque circostanze il turno citato e questo certifica la sua costanza straordinaria nel 2024. Una continuità rappresentata da 63 vittorie e 6 sconfitte e da 43 affermazioni e 3 ko sull'hard.

Jannik Sinner chiuderà da n.1 al mondo il 2024! Distacco già incolmabile per Alcaraz e Djokovic - Ad oggi Sinner ha un margine di 3020 punti su Alcaraz e 3515 sul tedesco Alexander Zverev quando restano un massimo di 3500 punti disponibili dopo Shanghai. . La vittoria di Tomas Machac su Carlos Alcaraz ai quarti di finale del Masters 1000 di Shanghai ha regalato virtualmente a Jannik Sinner la sostanziale certezza di chiudere la stagione da numero 1 del ranking ATP. (Oasport.it)

Jannik Sinner chiuderà il 2024 da n.1 al mondo! Distacco già incolmabile per Alcaraz e Djokovic - L’unica opzione (non realistica) di Alcaraz per ottenere più di 3000 punti entro fine stagione sarebbe dunque quella di chiedere un invito per giocare un 250 nella settimana tra Bercy e Torino. L’azzurro, protagonista assoluto di un 2024 meraviglioso in cui ha vinto due Slam (Melbourne e New York), due 1000 (Miami e Cincinnati) e due 500 (Rotterdam e Halle) mantenendo inoltre un’impressionante ... (Oasport.it)

Sinner resterà numero 1 al mondo nel Ranking ATP a fine anno - è ufficiale : nuovo trofeo per Jannik - La sconfitta contro Machac risulta fatale per Alcaraz che, conti alla mano, non ha più alcuna possibilità di colmare lo svantaggio (3020 punti) che ha in classifica rispetto a Jannik.Continua a leggere . (Fanpage.it)