Il Mistero del petalo ritrovato sulla tomba di Santa Teresina di Lisieux | appare il volto di Gesù

La storia del misterioso petalo ritrovato sulla tomba di Santa Teresa di Gesù Bambino, nota come Santa Teresina di Lisieux, mostra una straordinaria e prodigiosa immagine di Gesù. Santa Teresina di Lisieux, Dottore della Chiesa che ci indica la "piccola via" per la santità, è molto venerata in tutto il mondo fin dalla sua morte

