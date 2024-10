Il forte vento manda ko le alberature, raffica di interventi dei vigili del fuoco (Di giovedì 10 ottobre 2024) A causa delle forti raffiche di vento che da questa mattina hanno colpito il territorio di Riccione, raggiungendo anche i 70 chilometri orari, si sono verificati alcuni danneggiamenti. In viale Dante un grosso pino è caduto nel tratto compreso tra i viali Catalani e Ponchielli. L’albero era stato Riminitoday.it - Il forte vento manda ko le alberature, raffica di interventi dei vigili del fuoco Leggi tutta la notizia su Riminitoday.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) A causa delle forti raffiche diche da questa mattina hanno colpito il territorio di Riccione, raggiungendo anche i 70 chilometri orari, si sono verificati alcuni danneggiamenti. In viale Dante un grosso pino è caduto nel tratto compreso tra i viali Catalani e Ponchielli. L’albero era stato

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Manovra - Cataudo (FI) : “L’importante intervento in Aula di Rubano su temi economici testimonia la nostra visione per un’Italia più forte e stabile” - Rubano ha ribadito la nostra visione di un’Italia più stabile e forte economicamente, grazie a misure concrete e coraggiose che puntano alla crescita solida del Paese”, lo dichiara Claudio Cataudo, vicesegretario provinciale di Forza Italia. Importante risultato è inoltre il potenziamento della spesa sanitaria, che crescerà a un tasso superiore rispetto alla spesa netta, segno dell’attenzione del ... (Anteprima24.it)

Vento forte e allerta meteo - sfiorati i 140 km/h a Ronco Scrivia : divieti e chiusure a Genova - Un'altra giornata di maltempo si apre su Genova e la Liguria: da segnalare l'allerta meteo gialla partita alle 15 di ieri e che si concluderà oggi, giovedì 10 ottobre, alle 13 (eccezion fatta per il ponente della regione, in cui terminerà alle 8). Ma c'è anche l'avviso meteo per vento di... (Genovatoday.it)

Forte vento e alberi pericolanti o caduti - notte di lavoro per i vigili del fuoco - Notte di lavoro per i vigili del fuoco a causa del forte vento che ha colpito diverse zone della città , andando a insistere su un terreno già fragile per le precipitazioni delle scorse ore e su cui sono state registrate numerose frane. Da segnalare, soprattutto dalle 2 del mattino in poi... (Genovatoday.it)