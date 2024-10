Il cielo in un castello: notte dedicata alla Luna e a Giove a Carini con visita integrale del maniero (Di giovedì 10 ottobre 2024) Il 18 ottobre, a partire dalle 2, notte dedicata alla Luna e a Giove al castello di Carini. Inoltre, se le condizioni del cielo lo permetteranno, sarà possibile osservare Le Pleiadi.La Luna del 18 ottobre è chiamata del Cacciatore ed è uno degli eventi celesti più attesi del mese. Il termine Palermotoday.it - Il cielo in un castello: notte dedicata alla Luna e a Giove a Carini con visita integrale del maniero Leggi tutta la notizia su Palermotoday.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Il 18 ottobre, a partire dalle 2,e aaldi. Inoltre, se le condizioni dello permetteranno, sarà possibile osservare Le Pleiadi.Ladel 18 ottobre è chiamata del Cacciatore ed è uno degli eventi celesti più attesi del mese. Il termine

