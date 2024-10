Giugliano, in stato di alterazione psico-fisica blocca il traffico: arrivano i carabinieri (Di giovedì 10 ottobre 2024) Un uomo di circa 45/50 anni, in stato di alterazione psico-fisica, probabilmente sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o di alcol, è stato bloccato oggi pomeriggio dai carabinieri di Giugliano in centro dopo aver bloccato il traffico e infastidito diversi pedoni. Giugliano, in stato di alterazione psico-fisica blocca il traffico: arrivano i carabinieri L’uomo, di nazionalità italiana, L'articolo Giugliano, in stato di alterazione psico-fisica blocca il traffico: arrivano i carabinieri Teleclubitalia. Teleclubitalia.it - Giugliano, in stato di alterazione psico-fisica blocca il traffico: arrivano i carabinieri Leggi tutta la notizia su Teleclubitalia.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Un uomo di circa 45/50 anni, indi, probabilmente sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o di alcol, èto oggi pomeriggio daidiin centro dopo averto ile infastidito diversi pedoni., indiilL’uomo, di nazionalità italiana, L'articolo, indiilTeleclubitalia.

Giugliano - Franchina scippata da due 50enni a volto scoperto : uno arrestato - l’altro ricercato - Giugliano, Franchina scippata da due 50enni […] L'articolo Giugliano, Franchina scippata da due 50enni a volto scoperto: uno arrestato, l’altro ricercato sembra essere il primo su Teleclubitalia. . Erano due 50enni che agirono a volto scoperto quelli che scipparono Franchina Coletta, la donna morta due giorni fa per le ferite riportate nel corso del raid criminale. (Teleclubitalia.it)

Giugliano : arrestato rapinatore incensurato - 300 euro in contanti, era fuggito. L’arrestato è in attesa di giudizio. Giugliano. L’indagato è un 19enne incensurato di Giugliano, armato di coltello avrebbe rapinato un centro scomesse a Quarto in via Masullo A Giugliano in Campania, i carabinieri della sezione operativa della compagnia di Pozzuoli hanno arrestato per rapina un 19enne incensurato del posto. (Puntomagazine.it)

Indagati quattro consiglieri comunali di Giugliano per truffa allo Stato - Il sindaco Nicola Pirozzi ha espresso piena fiducia nel lavoro degli inquirenti, sottolineando che nessuno dei quattro consiglieri ha rassegnato le dimissioni. Il focus dell’indagine è sulle presunte presenze falsificate nelle commissioni consiliari riguardanti risorse e sanità, in cui i consiglieri avrebbero dichiarato di partecipare senza essere effettivamente presenti. (Puntomagazine.it)