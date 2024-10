Finanza e polizia in Comune a Pesaro, c'è un terzo indagato: ecco chi è. Nel mirino la determina per il murale omaggio a Liliana Segre. Cinque gli uffici perquisiti (Di giovedì 10 ottobre 2024) Pesaro Guardia di Finanza e polizia in Comune a Pesaro, ora c'è un terzo indagato nell'indagine sugli affidamenti fatti dalla precedente amministrazione nei confronti Corriereadriatico.it - Finanza e polizia in Comune a Pesaro, c'è un terzo indagato: ecco chi è. Nel mirino la determina per il murale omaggio a Liliana Segre. Cinque gli uffici perquisiti Leggi tutta la notizia su Corriereadriatico.it (Di giovedì 10 ottobre 2024)Guardia diin, ora c'è unnell'indagine sugli affidamenti fatti dalla precedente amministrazione nei confronti

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Finanza - il tenente colonnello Spezzaferro nuovo comandante del nucleo di polizia economico finanziaria - Il 7 ottobre, alla presenza del comandante provinciale della Guardia di Finanza di Piacenza, si è insediato il nuovo comandante del nucleo di Polizia economico-finanziaria di Piacenza. Dopo tre anni il tenente colonnello Raffaele Oliviero lascia il Nucleo di Piacenza per andare a rivestire un... (Ilpiacenza.it)

Opera Maestra - la svolta : perquisizioni e sequestri. Finanza e polizia a casa di Santini ed Esposto - Polizia e Finanza hanno suonato i campanelli in via Sanfelice e in via Pastrengo alle 7. Ad accendere la luce sulla questione degli affidamenti da parte del Comune di Pesaro nei confronti di Opera Maestra e Stella Polare è stata un’inchiesta giornalistica del Carlino iniziata lo scorso 16 luglio. Pesaro, 27 settembre 2024 – Perquisite le case di Massimiliano Santini e Stefano Esposto. (Ilrestodelcarlino.it)

Guardia di finanza - nuovo comandante per il nucleo di Polizia Economico finanziaria - Nella mattina di giovedì (5 settembre), presso la caserma della Guardia di Finanza, in via Augusto Grassi, alla presenza del comandante Provinciale di Rimini, Alessandro Coscarelli, si è tenuto il passaggio di consegne tra il capitano Simone Palazzini – che per circa 10 mesi ha comandato il... (Riminitoday.it)