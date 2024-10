Fiera del turismo di Rimini, Benevento presente con lo stand e la delegazione (Di giovedì 10 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoIl Comune di Benevento partecipa con un proprio stand e una propria delegazione alla TTG di Rimini, Fiera del turismo mondiale con più di 2700 espositori e mille buyer provenienti da 75 diversi Paesi. In rappresentanza del sindaco Clemente Mastella e dell’Amministrazione nella città romagnola è presente l’assessore al turismo Attilio Cappa: “Per la prima volta partecipiamo con la doppia stella, coma ama dire il sindaco Mastella ovvero con due siti inseriti nella World Heritage list dell’Unesco. Il secondo riconoscimento Unesco ha un forte potenziale di attrazione legato anche al turismo soprattutto se associato a politiche attive di valorizzazione. Oggi siamo qui a Rimini, ad un evento che ha un’importanza di rilievo internazionale, proprio per irrobustire la rete di dialogo con i circuiti turistici internazionali più importanti. Anteprima24.it - Fiera del turismo di Rimini, Benevento presente con lo stand e la delegazione Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoIl Comune dipartecipa con un proprioe una propriaalla TTG didelmondiale con più di 2700 espositori e mille buyer provenienti da 75 diversi Paesi. In rappresentanza del sindaco Clemente Mastella e dell’Amministrazione nella città romagnola èl’assessore alAttilio Cappa: “Per la prima volta partecipiamo con la doppia stella, coma ama dire il sindaco Mastella ovvero con due siti inseriti nella World Heritage list dell’Unesco. Il secondo riconoscimento Unesco ha un forte potenziale di attrazione legato anche alsoprattutto se associato a politiche attive di valorizzazione. Oggi siamo qui a, ad un evento che ha un’importanza di rilievo internazionale, proprio per irrobustire la rete di dialogo con i circuiti turistici internazionali più importanti.

