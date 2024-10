Ilrestodelcarlino.it - Fedrigoni conferma 195 esuberi. E oggi scatta un nuovo sciopero

(Di giovedì 10 ottobre 2024) FABRIANO (Ancona) "Un declino permanente del settore carta ufficio" e la società Giano in rosso per quasi tre milioni di euro. Il grupporesta fermo sulla decisione di terminare la produzione di carta per fotocopie e ufficio con la conseguente chiusura dello stabilimento di Rocchetta e del reparto F3 di Fabriano, il che equivale a 195. Ma il gruppola possibilità di "ricollocare alcuni dipendenti" negli altri stabilimenti marchigiani, come a Verona e in Trentino. I sindacati giudicano insufficienti le risposte avute nel faccia a faccia di ieri a Verona con i vertici die proclamano un. Restanoti i 195della società Giano (produce di carta per fotocopie e ufficio), anche se si è parlato di "alcune possibili ricollocazioni".